Игроки «Торпедо» и «Целе» устроили массовую потасовку во время матча
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Московское «Торпедо» проводит подготовку к возобновлению сезона в Футбольной национальной лиге. Команда Александра Бородюка сегодня, 29 января, встречалась в товарищеском матче с клубом «Целе» из Словении.
Встреча была прервана на 80-й минуте, когда игрок российской команды нарушил правила на футболисте соперника. Игрок толкнул обидчика в ответ, после чего началась массовая потасовка на поле, куда сбежались все игроки и тренеры обеих команд. Инцидент удалось исчерпать и команды доиграли встречу, которая завершилась вничью 1:1.
Напомним, ранее сегодня была прервана игра между «Аланией» и командой «Чукарички». Конфликт в этой встрече не удалось разрешить и матч был закончен после первого тайма.
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