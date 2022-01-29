Игроки «Торпедо» и «Целе» устроили массовую потасовку во время матча

Московское «Торпедо» проводит подготовку к возобновлению сезона в Футбольной национальной лиге. Команда Александра Бородюка сегодня, 29 января, встречалась в товарищеском матче с клубом «Целе» из Словении.



Встреча была прервана на 80-й минуте, когда игрок российской команды нарушил правила на футболисте соперника. Игрок толкнул обидчика в ответ, после чего началась массовая потасовка на поле, куда сбежались все игроки и тренеры обеих команд. Инцидент удалось исчерпать и команды доиграли встречу, которая завершилась вничью 1:1.



Напомним, ранее сегодня была прервана игра между «Аланией» и командой «Чукарички». Конфликт в этой встрече не удалось разрешить и матч был закончен после первого тайма.

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