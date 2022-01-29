Тренер «Леганеса» — о трансферах: хочется подписать Месси и Роналду, но их нет на рынке

Главный тренер испанского «Леганеса», выступающего в Сегунде, Мехди Нафти высказался о планах клуба на январское трансферное окно.



«Желаемые трансферы? Хочется подписать Месси и Роналду, но их нет на рынке. Для меня январь, и я говорю это, не прикусывая язык, это отвратительный месяц (в оригинале используется более грубое выражение. – Прим. «Чемпионата»). Много шума, я не знаю, насколько это влияет на выступление игроков в течение недели и в выходные.



Я с нетерпением жду окончания этого месяца, чтобы как можно скорее отправиться на войну с теми игроками, которые у меня есть. Не знаю, если ли желаемые трансферы, но эти футболисты должны быть голодными, нам нужны голодные игроки прямо сейчас», — цитирует Нафти Marca.

Новость по теме Роналду ярко поздравил Джорджину с днём рождения