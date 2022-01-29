Головин — в заявке «Монако» на матч с «Лансом». Он не играл с декабря
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включён в заявку команды на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом». Об этом сообщает пресс-служба монегасков в «Твиттере».
Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.
Матч «Ланс» — «Монако» в 1/8 финала Кубка Франции состоится 30 января. Начало — в 23:00 мск.
Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что российский полузащитник вернётся в заявку «Монако» после травмы. В последний раз Головин выходил на поле в конце декабря 2021 года.
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