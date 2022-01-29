Сенси: Манчини рекомендовал мне перейти в «Сампдорию»

Полузащитник Стефано Сенси, перешедший из «Интера» в «Сампдорию» на правах аренды, рассказал, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини убедил его присоединиться к генуэзскому клубу.
Манчини провёл в «Сампдории» большую часть игровой карьеры.
«Я разговаривал с Манчини, и он очень хорошо отзывался о «Сампе», давал мне советы и рекомендовал приехать сюда. По его мнению, это правильное решение.
А для меня «Сампдория» — отличный способ перезапустить себя. У меня были два трудных года, но теперь я здесь», — сказал Сенси в интервью пресс-службе «Сампдории».
Сенси перешёл в «Интер» из «Сассуоло» летом 2019 года, став первым приобретением клуба при Антонио Конте. Миланский клуб заплатил € 5 млн за аренду игрока, а затем € 25 млн за полноценный трансфер. В прошлом сезоне Сенси стал чемпионом Италии в составе «Интера».
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