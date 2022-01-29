Источник: Азмун разорвёт контракт с «Зенитом»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун разорвёт контракт с петербургским клубом и присоединится к «Байеру» уже этой зимой, утверждает журналист RMC Sport Лоик Танзи. Возможно, речь идёт о выкупе контракта.
Напомним, неделю назад Азмун заключил соглашение с немецким «Байером» до 2027 года. На данный момент планируется, что он перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен наказать Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с «Байером».
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
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