Источник: Азмун разорвёт контракт с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун разорвёт контракт с петербургским клубом и присоединится к «Байеру» уже этой зимой, утверждает журналист RMC Sport Лоик Танзи. Возможно, речь идёт о выкупе контракта.

Напомним, неделю назад Азмун заключил соглашение с немецким «Байером» до 2027 года. На данный момент планируется, что он перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен наказать Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с «Байером».



В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.