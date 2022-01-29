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Защитник сборной Польши может присоединиться к «Атлетико»

Защитник сборной Польши может присоединиться к «Атлетико»
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Защитник «Астон Виллы» и сборной Польши Мэтти Кэш может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Атлетико», сообщает Marca со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, «львы» не готовы продавать футболиста зимой, но могут расстаться с ним во время летнего трансферного окна. «Матрасники» видят в Кэше замену Кирану Триппьеру, который перешёл в «Ньюкасл Юнайтед».

Защитник выступает за «Астон Виллу» с 2020 года, куда перешёл из «Ноттингем Форест» за € 15,75 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Кэш сыграл в 21 матче, в котором забил один гол.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Атлетико» — «Валенсия»:

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