Источник: экс-форвард «МЮ» перешёл в «Аль-Хиляль»

Нападающий саудовского «Аль-Шабаба» Одион Игало стал игроком «Аль-Хиляля». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что клуб уже согласовал контракт с футболистом. Соглашение будет рассчитано до июня 2023 года. В ближайшее время будет объявлено о трансфере Игало.



Игрок выступает за «Аль-Шабаб» с 2021 года, куда перешёл из «Шанхай Шеньхуа» за € 2,5 млн. Контракт Игало с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.



С 2020 по 2021 год нигериец на правах аренды выступал за «Манчестер Юнайтед». С 2015 года форвард вызывается в сборную Нигерии, за которую успел провести 36 матчей, в которых забил 16 голов.

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