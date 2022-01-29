«Брентфорд» продолжает работу над приглашением Эриксена

Английский «Брентфорд» по-прежнему работает над тем, чтобы подписать в команду датского футболиста Кристиана Эриксена. Игрок ещё должен пройти несколько медицинских тестов, однако Эриксен продолжает оставаться для «Брентфорда» приоритетным вариантом для усиления. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По информации источника, игрок и клуб уже согласовали контрактное соглашение. Полузащитник прибудет в команду как свободный агент, а срок соглашения будет рассчитан до конца сезона с опцией возможного продления на год.



Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.

«Брентфорд» — «Вулверхэмптон». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:

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