«Лацио» планирует зимой усилиться не только Миранчуком
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Римское «Лацио», помимо перехода полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассматривает возможность подписания защитника «Вероны» Николо Казале в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в «Твиттере».
В нынешнем сезоне 23-летний Казале принял участие в 22 матчах итальянской Серии А, в которых отдал голевую передачу.
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.
Новость по теме«Лацио» продолжает работать над переходом Миранчука
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