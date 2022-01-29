«Лацио» планирует зимой усилиться не только Миранчуком

Римское «Лацио», помимо перехода полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассматривает возможность подписания защитника «Вероны» Николо Казале в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 23-летний Казале принял участие в 22 матчах итальянской Серии А, в которых отдал голевую передачу.



26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.