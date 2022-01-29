Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лацио» планирует зимой усилиться не только Миранчуком

«Лацио» планирует зимой усилиться не только Миранчуком
Комментарии

Римское «Лацио», помимо перехода полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассматривает возможность подписания защитника «Вероны» Николо Казале в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 23-летний Казале принял участие в 22 матчах итальянской Серии А, в которых отдал голевую передачу.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.

Новость по теме
«Лацио» продолжает работать над переходом Миранчука
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022