Тевес ответил, кого бы он выбрал — Месси или Марадону

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес ответил на вопрос, кого бы он выбрал – Диего Марадону или Лионеля Месси.



«Обоих. Обоих, но в разное время. И они оба аргентинцы.



Иногда мы между собой спорим больше, чем люди в других странах. Мы всегда спорим. А нам нужно наслаждаться», — цитирует Тевеса TyC Sports со ссылкой на ESPN.



Марадона на протяжении карьеры выступал за «Барселону», «Наполи», «Севилью», «Боку Хуниорс» и другие команды. Легендарный аргентинец скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.



Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.