«Все говорят, а мы — делаем». «Динамо» ответило Зареме Салиховой
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Пресс-служба «Динамо» отреагировала на критику Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Ранее Салихова сказала про YouTube-канал динамовцев: «Они пишут про 500 просмотров, а в итоге 35-50 комментариев. Подозрительно работают».
В ответ «Динамо» выпустило ролик, подписанный словами «Все говорят, а мы – делаем», в котором отражён тренировочный процесс команды.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Динамо».
26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге с «Химками». Напомним, москвичи после 18 туров чемпионата страны занимают в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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