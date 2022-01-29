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«Вест Хэм» заинтересован в подписании 19-летнего форварда «Реймса»

«Вест Хэм» заинтересован в подписании 19-летнего форварда «Реймса»
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19-летний нападающий «Реймса» Уго Экитике может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство французского клуба хочет получить за переход игрока € 30 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов. Ранее «Реймс» отклонил предложение «Ньюкасл Юнайтед».

Экитике является воспитанником «Реймса». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 форвард сыграл в 18 матчах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»:

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