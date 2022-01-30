Источник: Алексей Миранчук согласен перейти в «Лацио»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал согласие на переход в «Лацио», сообщает итальянский журналист Николо Скира.
По его информации, в пятницу, 28 января, Миранчук встретился с агентами в Милане, где обсуждался вариант с римским клубом. Алексей разрешил своим представителям заняться работой над переходом.
Спортивный директор «Лацио» Игли Таре пытается убедить «Аталанту» отпустить Миранчука. Но главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини не хочет расставаться с россиянином из-за проблем с составом.
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.
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