Бербатов назвал двух игроков, которым нужно уйти из «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов посоветовал полузащитникам Джесси Лингарду и Донни ван де Беку покинуть стан «красных дьяволов».
«Джесси Лингарду нужно уходить из клуба, чтобы получать больше игрового времени. Я был удивлён, что он не остался в «Вест Хэме», но клубы не смогли прийти к решению. Он хорошо себя проявил.
Не могу понять, почему он решился остаться в «МЮ», если хочет играть. Если же «Юнайтед» не собирается его использовать, не понимаю, почему они не отпускают Лингарда.
Любой шаг, который позволит Донни ван де Беку играть, это хороший шаг. У нидерландца ничего не получается в «МЮ» при любом тренере. Он постоянно сидит на скамейке запасных и не играет», — цитирует Бербатова Daily Mail со ссылкой на Metro.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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