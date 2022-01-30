Источник: «Марсель» заплатил за Жиго € 2 млн
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго стал игроком «Марселя». Французский защитник завершит нынешний сезон в составе красно-белых. Трансфер 28-летнего футболиста обошёлся французскому клубу в € 2 млн. Об этом сообщает портал Transfermarkt.
28-летний Жиго перешёл в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. До этого он выступал в Бельгии за «Кортрейк» и во Франции за «Арль-Авиньон». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
«Спартак» в 18 турах чемпионата России набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. В первом матче РПЛ после зимней паузы команда Паоло Ваноли встретится с московским ЦСКА.
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