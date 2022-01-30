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«Марсель» в серии пенальти обыграл «Монпелье» в Кубке Франции

«Марсель» в серии пенальти обыграл «Монпелье» в Кубке Франции
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» принимал «Монпелье». Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых пенальти (1:1 – основное время, 5:4 в серии пенальти).

Основное время завершилось со счётом 1:1. В составе «Марселя» отличился Аркадиуш Милик. За «Монпелье» забил Бени Мауана. В серии пенальти «Марсель» победил со счётом 5:4. Единственный удар за «Монпелье» не реализовал Михайло Ристич.

Таким образом, «Марсель» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а «Монпелье» завершил участие в турнире.
Действующим победителем Кубка Франции является «Пари Сен-Жермен», который в финальном матче прошлого года обыграл «Монако» со счётом 2:0.

Кубок Франции. 1/8 финала
29 января 2022, суббота. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 1
5 : 4
Монпелье
Монпелье
1:0 Милик – 74'   1:1 Макуана – 80'
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