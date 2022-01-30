Болельщик «Фулхэма» умер после остановки сердца на стадионе
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29 января в рамках 29-го тура английского Чемпионшипа «Фулхэм» принимал «Блэкпул» на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Встреча завершилась вничью – 1:1.
Матч был отложен на 41 минуту из-за остановки сердца у болельщика хозяев. Несмотря на то, что мужчине была оказана первая помощь, через несколько часов он скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба в «Твиттере».
Обе команды выразили соболезнования близким скончавшегося болельщика.
В декабре 2021 года произошло сразу несколько похожих ситуаций – болельщик самарских «Крыльев Советов» умер на трибуне домашнего стадиона во время матча с «Рубином». Болельщиков «Челси» и «Ромы», также переживших остановку сердца, удалось спасти.
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