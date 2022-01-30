«Ливерпуль» призвал Садио Мане не рисковать здоровьем в сборной Сенегала

«Ливерпуль» обратился к Садио Мане с просьбой не рисковать своим здоровьем, играя за Сенегал, сообщает Daily Mail.
По данным источника, «Ливерпуль» связался с 29-летним игроком и властями Сенегала, чтобы прояснить свою позицию, но при этом, клуб не диктовал свои условия.
Напомним, Мане столкнулся головой с вратарём национальной команды Кабо-Верде Жозимаром Возиньей в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Голкипер получил прямую красную карточку, а через девять минут Мане открыл счёт. На 70-й минуте Мане был заменён, так как не смог продолжить игру. Встреча завершилась победой Сенегала со счётом 2:0.
После игры Мане был доставлен в больницу, серьёзных повреждений у него выявлено не было. Футболист готов помочь своей команде в четвертьфинале турнира с национальной командой Экваториальной Гваини, который состоится 30 января.
- 30 января 2022
-
03:55
-
02:52
-
02:39
-
02:21
-
02:20
-
01:54
-
01:47
-
01:23
-
01:15
-
01:10
-
00:58
-
00:44
-
00:40
-
00:30
-
00:15
-
00:10
-
00:09
-
00:00
- 29 января 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:33
-
23:19
-
23:19
-
23:17
-
23:12
-
23:05
-
22:59
-
22:51
-
22:38
-
22:28
-
22:24
-
22:23
-
22:18
-
22:09
-
21:56