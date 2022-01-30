«Ливерпуль» призвал Садио Мане не рисковать здоровьем в сборной Сенегала

«Ливерпуль» обратился к Садио Мане с просьбой не рисковать своим здоровьем, играя за Сенегал, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Ливерпуль» связался с 29-летним игроком и властями Сенегала, чтобы прояснить свою позицию, но при этом, клуб не диктовал свои условия.

Напомним, Мане столкнулся головой с вратарём национальной команды Кабо-Верде Жозимаром Возиньей в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Голкипер получил прямую красную карточку, а через девять минут Мане открыл счёт. На 70-й минуте Мане был заменён, так как не смог продолжить игру. Встреча завершилась победой Сенегала со счётом 2:0.

После игры Мане был доставлен в больницу, серьёзных повреждений у него выявлено не было. Футболист готов помочь своей команде в четвертьфинале турнира с национальной командой Экваториальной Гваини, который состоится 30 января.