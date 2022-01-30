«Матч получится зрелищным». Наставник «Монако» поделился ожиданиями от игры с «Лансом»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом», который пройдёт в воскресенье, 30 января. В этой игре за монегасков может принять участие и полузащитник сборной России Александр Головин.



«Мы сделаем всё, что будет в наших силах, чтобы добиться победы над очень сильной командой, которая с успехом выступает у себя дома. У «Ланса» очень много сильных качеств, вингеры крайне атакующего плана, в том числе Жонатан Клосс. Это команда, которая играет, чтобы забивать, как и мы, поэтому матч получится зрелищным.



Я хочу видеть команду, которая бьётся до конца на всех фронтах, даже на тренировках. Хочу, чтобы мои игроки были победителями. Победный настрой очень важен для футболиста, поэтому Кубок Франции для нас тоже играет крайне существенную роль», — приводит слова Клемана официальный сайт «Монако».



Матч «Ланс» — «Монако» в 1/8 финала Кубка Франции состоится 30 января. Начало — в 23:00 мск.



Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что российский полузащитник вернётся в заявку «Монако» после травмы. В последний раз Головин выходил на поле в конце декабря 2021 года.



Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач.