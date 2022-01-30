«Тоттенхэм» достиг соглашения с «Ювентусом» по аренде Кулушевски с правом выкупа

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» достиг устного соглашения о переходе 21-летнего шведского полузащитника туринского «Ювентуса» Деяна Кулушевски, клубам осталось лишь оформить сделку официально. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Согласно информации источника, это будет аренда с правом выкупа, который станет обязательным в случае попадания «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов по итогу текущего сезона или проведения футболистом определённого количества матчей. Стоимость выкупа шведского игрока составит € 40 млн с учётом различных бонусов, а аренда футболиста обойдётся в € 5 млн. В ближайшие часы Деян вылетит в Лондон (Великобритания) для прохождения медицинского осмотра.
«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби.
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Кулушевски перешёл в «Ювентус» из «Аталанты» в 2020 году за € 35 млн. В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.
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