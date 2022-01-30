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«Тоттенхэм» может заплатить за полузащитника «Ювентуса» Бентанкура € 19 млн

«Тоттенхэм» может заплатить за полузащитника «Ювентуса» Бентанкура € 19 млн
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Английский «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении уругвайского полузащитника итальянского «Ювентуса» Родриго Бентанкура и готов выложить за его трансфер € 19 млн.

К сумме сделки будут добавлены бонусы, сообщил в своём «твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее он же сообщил, что «Тоттенхэм Хотспур» достиг устного соглашения о переходе 21-летнего шведского полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски, клубам осталось лишь оформить сделку официально.

24-летний Бентанкур перешёл в «Ювентус» в 2017 году из аргентинской «Боки Хуниорс» за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне уругваец в 19 матчах итальянской Серии А отдал две голевые передачи. Также на его счету пять матчей на групповом этапе Лиги чемпионов и одна голевая передача.

Контракт Бентанкура с «Ювентусом» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.

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