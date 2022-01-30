ЦСКА и «Индепендьенте» согласовали переход Адольфо Гайча на правах аренды

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий за «Уэску» на правах аренды, продолжит карьеру в «Индепендьенте», сообщает журналист Гастон Эдул на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, московский клуб принял предложение «Индепендьенте». Стороны согласовали переход Гайча на правах аренды. Теперь аргентинскому клубу предстоит обсудить условия личного контракта с форвардом.
Напомним, Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард отправился в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола. В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины. Затем нападающий перешёл в «Уэску» на правах аренды. Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.
- 30 января 2022
-
09:52
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
08:56
-
08:17
-
07:26
-
06:35
-
06:33
-
03:55
-
02:52
-
02:39
-
02:21
-
02:20
-
01:54
-
01:47
-
01:23
-
01:15
-
01:10
-
00:58
-
00:44
-
00:40
-
00:30
-
00:15
-
00:10
-
00:09
-
00:00
- 29 января 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:33
-
23:19
-
23:19
-
23:17
-
23:12
-
23:05