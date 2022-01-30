В тренерском штабе сборной Италии удивлены формой Марио Балотелли
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Аттилио Ломбардо, помощник главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, поделился мнением о форме нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли, который принял участие в сборе национальной команды.
«Он сильно похудел. Не знаю, связано ли это с тем, что он переболел коронавирусом, или с чем-то ещё. Я давно не видел Марио, потому что сейчас, когда он играет за границей, сложнее отслеживать его прогресс. Честно говоря, не ожидал увидеть его в такой хорошей форме. Это было приятной неожиданностью», — приводит слова Ломбардо Rai Sport.
Напомним, в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года итальянцы сыграют со сборной Северной Македонии, а в случае победы встретятся в финале с Португалией или Турцией.
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