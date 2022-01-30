Луис Суарес намерен продлить контракт с «Атлетико», если Уругвай попадёт на ЧМ-2022

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес намерен продлить соглашение с испанским клубом, если его национальная команда попадёт на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает Marca.



По информации источника, 35-летний уругвайский форвард сообщил о своём желании главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне, однако специалист предложил дождаться лета, чтобы обсудить данный вопрос. Суарес хочет играть на высоком уровне, чтобы подойти к чемпионату мира в хорошей форме.



Напомним, Суарес стал игроком «Атлетико» в 2020 году. В нынешнем сезоне уругвайский футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Испании, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2007 года Суарес вызывается в сборную Уругвая.