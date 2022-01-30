«Дубай — мой второй дом». Роналду опубликовал пост на арабском языке
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост на арабском языке и поблагодарил Дубай за радушный приём.
«Спасибо, Дубай, за хорошее время. Спасибо, Дубай, за тёплые чувства. Спасибо за прекрасные моменты с семьёй. Дубай — мой второй дом. И моя семья благодарна за хороший приём и за щедрость твоих невероятных людей. С искренней любовью к тебе», — написал Роналду на своей странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Криштиану Роналду в «Инстаграме».
Напомним, ранее семья Криштиану Роналду отметила день рождения возлюбленной футболиста Джорджины Родригес в Дубае. 27 января девушке исполнилось 28 лет. Поздравление Роналду транслировалось на сверхвысотном небоскрёбе Бурдж-Халифа.
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