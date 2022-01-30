Фрэнк Лэмпард заключит контракт с «Эвертоном» сегодня

43-летний британский специалист Фрэнк Лэмпард подпишет контракт с «Эвертоном» сегодня, 30 января, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



Ранее стало известно, что «Эвертон» достиг договорённости со специалистом о назначении на пост главного тренера. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера английского клуба является Данкан Фергюсон.



Напомним, Лэмпард находится без работы с января 2021 года, когда он был уволен из «Челси». Свою тренерскую карьеру экс-футболист «Челси» начинал в Чемпионшипе с «Дерби Каунти». В его послужном списке – признание тренером месяца в английской Премьер-лиге (октябрь 2019 года).

«Эвертон» — «Астон Вилла». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур: