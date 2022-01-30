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Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту Fan ID

Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту Fan ID
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Объединение болельщиков «Локомотива» выступило против оформления паспорта болельщика (Fan ID).

«Мы приняли решение единогласно и однозначно отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться так называемый «паспорт болельщика». В нашем коллективе состоят люди разных поколений: от 70-х до 2000-х годов рождения. И, несмотря на возрастные различия, мы всегда ходили и ездили на футбол как на праздник. Теперь нас этого праздника лишили…

Мы не оставим свой великий и могучий ФК «Локомотив» и продолжим поддерживать его во всех мероприятиях, не требующих наличия Fan ID. Призываем всех, кому небезразлична сложившаяся ситуация, присоединяться к протесту против безумного закона!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице группы фанатов «Локомотива» в «Инстаграме».

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