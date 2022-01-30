Ильзат Ахметов: Языджи — сильный и современный футболист. Он явно усилит ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов оценил уровень новичка армейской команды Юсуфа Языджи. Напомним, турок перебрался в Россию из французского «Лилля».
«Языджи? Видно, что игрок сильный, обученный, с хорошими качествами, думающий, имеет пас и дриблинг, может отыграться. Он явно усилит нас. Современный футболист, у него поставленный удар. Становился чемпионом Франции, это говорит о многом. Думаю, сыграться с ним проблем не будет.
На каком языке общаюсь с Языджи? Я знаю несколько слов по-турецки — бывал там, что-то услышал, запомнил. Добавить что-то можем на английском, пошутить. Он хороший парень, с ним очень легко найти общий язык. Серьёзным он кажется только сначала. Просто нужен подход (улыбается)», — приводит слова Ахметова пресс-служба ЦСКА.
- 30 января 2022
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