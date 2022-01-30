Сборная России по футболу поддержала Медведева, опубликовав отбитый пенальти Акинфеева

Сборная России по футболу обратилась ко второй ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву в преддверии его матча в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022 с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Удачи в матче с испанцем, Даниил! Короткое мотивирующее видео для тебя перед финалом AO-2022», — подписали представители команды видео с моментом, где вратарь Игорь Акинфеев отбил пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. Благодаря этому российская команда вышла в четвертьфинал турнира.

Публикация доступна в «твиттере» сборной России по футболу.

В случае победы Медведев станет двукратным чемпионом турниров «Большого шлема». Если же финал выиграет Надаль, то испанец установит рекорд по количеству титулов на мэйджорах (21).

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.