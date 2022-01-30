Суд рассмотрит жалобу Газизова по делу со «Спартаком» 28 февраля

Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, ныне занимающего аналогичный пост в «Уфе», 28 февраля, сообщается в картотеке арбитражных дел.



Напомним, Газизов подал жалобу на постановление нижестоящего суда, который признал незаконными условия увольнения функционера из московского клуба. Жалоба поступила 10 января в арбитражный суд Москвы.



До прихода в московский «Спартак» Газизов долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом позапрошлого года. Через несколько месяцев управленец покинул московский клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время он занимает должность генерального директора уфимцев.