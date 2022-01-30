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Ильзат Ахметов: желаю ЦСКА войти в тройку РПЛ и добраться до финала Кубка России

Ильзат Ахметов: желаю ЦСКА войти в тройку РПЛ и добраться до финала Кубка России
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, чего желает себе и армейской команде в нынешнем сезоне.

«Что хочу пожелать себе и ЦСКА в этом сезоне? Выдать хорошую, результативную весну, в Кубке добраться как минимум до финала, сыграть там. В чемпионате — войти в тройку. Показывать достойную игру и радовать болельщиков. Мы за последние годы выиграли только Суперкубок. Хочется взять ещё трофей и вновь ощутить эмоции, которые были три с половиной года назад.

Как проходят нынешние сборы по сравнению с прошлыми? Отличия есть, нагрузки другие в плане беговой работы. Футбольная часть плюс-минус похожа на предыдущие, все упражнения через мячи. У каждого тренера, в том числе и по физподготовке, свой метод. Понятное дело, бег по гольф-полям никому не нравился — любому футболисту по душе, когда всё делается в игровом виде, постоянно работа с мячом. Это приносит больше удовольствия, чем работа без мяча. В любом случае сейчас нет такого, что мы вообще не бегаем — конечно, бегаем. Просто нагрузка в основном смешанная», — приводит слова Ахметова официальный сайт ЦСКА.

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