Диего Симеоне: не стал бы играть под своим руководством

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о том, как игровой опыт помог ему на поприще наставника.



«Я не стал бы играть под своим руководством. Сравнивать меня как тренера и как игрока нельзя. В прошлом всё было по-другому. Моё мышление изменилось, изменилось поведение современных футболистов. В футболе на всех уровнях произошли изменения.



Мой профессиональный игровой опыт помог мне понять, что происходит с моими футболистами. Язык тела может многое сказать. Ко мне приходит игрок, и я знаю, что с ним происходит, доволен ли он, хочет ли он поговорить. Это определённо помогает мне», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, Симеоне возглавляет мадридский «Атлетико» с 2011 года.