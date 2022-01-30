Диего Симеоне: не стал бы играть под своим руководством
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о том, как игровой опыт помог ему на поприще наставника.
«Я не стал бы играть под своим руководством. Сравнивать меня как тренера и как игрока нельзя. В прошлом всё было по-другому. Моё мышление изменилось, изменилось поведение современных футболистов. В футболе на всех уровнях произошли изменения.
Мой профессиональный игровой опыт помог мне понять, что происходит с моими футболистами. Язык тела может многое сказать. Ко мне приходит игрок, и я знаю, что с ним происходит, доволен ли он, хочет ли он поговорить. Это определённо помогает мне», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.
Напомним, Симеоне возглавляет мадридский «Атлетико» с 2011 года.
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