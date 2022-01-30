ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью актёра Леонида Куравлёва

Московский ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва.



«В возрасте 85 лет ушёл из жизни прославленный актёр, преданный болельщик армейского клуба Леонид Куравлёв. ПФК ЦСКА выражает соболезнования родным и близким Леонида Вячеславовича», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.



Леонид Куравлёв скончался сегодня, 30 января. С начала января Куравлёв лечился от пневмонии в московской клинической больнице № 40 в Коммунарке. Актёр известен ролями в таких фильмах, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой телёнок» и многих других лентах. Куравлёв продолжал сниматься в кино до 2015 года.