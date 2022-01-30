«Ливерпуль» объявил о трансфере нападающего «Порту» Луиса Диаса

Нападающий «Порту» Луис Диас Маруланда стал игроком «Ливерпуля», информирует официальный сайт мерсисайдского клуба.
Картинка размещена в «твиттере» пресс-службы «Ливерпуля».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» добился существенной скидки на футболиста в процессе переговоров. Изначально «Порту» хотел выручить за своего игрока € 111 млн. В итоге стороны сошлись на сумме в € 67 млн. Контракт Диаса с «Ливерпулем» рассчитан на пять лет.
Диас выступал в составе «Порту» с 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата Португалии, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2018 года Диас вызывается в национальную команду Колумбии.
«Ливерпуль» набрал 48 очков в 22 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»:
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