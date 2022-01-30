«Спартак» попрощался с Жиго трогательным видео по мотивам мультфильма «Вверх»

Московский «Спартак» попрощался со своим защитником Самуэлем Жиго трогательным видеороликом по мотивам известного мультфильма «Вверх». Напомним, французский футболист подписал контракт с «Марселем». Жиго присоединится к новой команде по окончании нынешнего сезона.
«Преданный болельщик «Спартака» где-то в 2052-м… Сэм, спасибо за это удивительное приключение, которое ещё продолжается», — написала пресс-служба «Спартака» под видео в «Твиттере».
28-летний Жиго перешёл в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. До этого он выступал в Бельгии за «Кортрейк» и во Франции за «Арль-Авиньон». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт французского защитника с московским клубом истекал в конце нынешнего сезона.
«Спартак» в 18 турах чемпионата России набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. В первом матче РПЛ после зимней паузы команда Паоло Ваноли встретится с московским ЦСКА.
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