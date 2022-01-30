Романцев оценил зимнюю трансферную кампанию «Спартака»

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев оценил зимнюю трансферную кампанию красно-белых в сезоне-2021/2022. Напомним, московский клуб подписал зимой Шамара Николсона, Леона Классена, Даниила Хлусевича, Данила Пруцева и Илью Свинова. Также «Спартак» анонсировал переход хавбека сборной Люксембурга.
«Приглашение малоизвестных футболистов — такой же риск, как и покупка звёзд. В своё время в «Реале» не заиграл великий Диди, который был одним из лидеров победившей на чемпионате мира бразильской сборной. Обычно с появлением уже состоявшегося и сделавшего себе имя игрока связываешь больше надежд. Но ведь сейчас в «Спартак» пришёл тренер, о котором тоже мало кто слышал.
Кстати, Карреру также брали как одного из помощников, а с ним команда сорвала золотой куш. Так что футбол не всегда живёт по законам логики. Помню, как у нас появился из «Ростсельмаша» полузащитник Александр Каратаев. Технарь, умница. Его ещё в молодёжной сборной СССР «Бавария» присмотрела. Сам Беккенбауэр мне говорил, что этот парень станет звездой в Европе. Но уехал он в Германию и пропал — ни слуху ни духу. Потом вернулся. В одной команде побыл, в другой. А какие надежды подавал. Талант, конечно, дар божий. Но им ещё надо уметь распорядиться. Я вот Мостового с Кульковым в «Спартак» брал ещё совсем неизвестными. А они себя сделали большими игроками. И то, на кого в этот раз сделали ставку в «Спартаке» и насколько они способны помочь ему уйти с позорного девятого места, пока загадка», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».
- 30 января 2022
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