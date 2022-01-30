Клопп прокомментировал переход форварда Диаса в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего «Порту» Луиса Диаса в английский клуб.



«Очень рад, что мы смогли закрыть эту сделку и привести Луиса в «Ливерпуль». Я всегда был сторонником того, чтобы заключать контракты с футболистами в январе. Луис — выдающийся игрок, за которым мы очень долго наблюдали. Мы считаем, что у него есть всё необходимое, чтобы соответствовать нашей философии и адаптироваться к условиям английской Премьер-лиги как физически, так и морально. Он жаждет успеха и знает, что нужно бороться, чтобы достичь поставленных целей», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Диас выступал в составе «Порту» с 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата Португалии, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2018 года Диас вызывается в национальную команду Колумбии.