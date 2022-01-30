«Это всё чужое, не моё!» Романцев рассказал, как отказался возглавить «Депортиво»

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев рассказал, как отказался от предложения стать главным тренером испанского «Депортиво».

«В какой из иностранных команд мне хотелось бы работать? Признаюсь, ни о чём подобном никогда в тренерской жизни не думал. Мне вполне хватало своего футбола, «Спартака», нашей сборной, хотя и не всегда всё складывалось гладко. И лишь однажды я всё-таки решил посмотреть на себя со стороны в другой обстановке. Это случилось, когда меня пригласили возглавить испанский «Депортиво» из Ла-Коруньи. Руководство клуба так настойчиво хотело познакомить меня с командой, с условиями, в которых, возможно, предстоит работать, что я не мог отказать.

Понравилось всё: уютный городок, весёлая, играющая команда, стадион, база, болельщики. О таком можно только мечтать. Тем более при первой же встрече президент клуба заявил, что я именно тот тренер, который сделает «Депортиво» чемпионом. Но через неделю я поблагодарил его за гостеприимство, извинился и сообщил о своём отъезде. Просто к тому моменту понял: как бы ни было здесь хорошо, это всё чужое, не моё! Надо знать язык, изучить традиции, культуру. Без этого результата не добьёшься. Конечно, моё решение расстроило президента клуба. Но расстались мы тепло. И на прощание он вручил мне проект контракта, заявив, что готов подписать его со мной в любое время», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».