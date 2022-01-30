«Бордо» арендовал полузащитника донецкого «Шахтёра»

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Даниил Игнатенко на правах аренды перешёл в «Бордо». Украинец будет выступать за французский клуб до конца нынешнего сезона, информирует официальный сайт «горняков».

Отметим, о наличии опции полноценного выкупа в контракте Игнатенко с «Бордо» не сообщается.

24-летний Игнатенко с октября прошлого года в статусе арендованного футболиста играл за «Днепр-1». В его составе воспитанник запорожского футбола провёл 14 матчей и забил 3 мяча в нынешнем сезоне УПЛ. Также на счету хавбека 1 игра в Кубке Украины. Прежде Игнатенко выступал за запорожский «Металлург», молодёжку «Шахтёра», «Мариуполь» и венгерский «Ференцварош».

Накануне футболист в составе днепровской делегации прилетел на тренировочный сбор в Турцию. «Днепр-1» занимает третье место в УПЛ. «Бордо» идёт 17-м в Лиге 1, находясь в трёх очках от зоны прямого вылета.