«Бордо» арендовал полузащитника донецкого «Шахтёра»

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Даниил Игнатенко на правах аренды перешёл в «Бордо». Украинец будет выступать за французский клуб до конца нынешнего сезона, информирует официальный сайт «горняков».
Отметим, о наличии опции полноценного выкупа в контракте Игнатенко с «Бордо» не сообщается.
24-летний Игнатенко с октября прошлого года в статусе арендованного футболиста играл за «Днепр-1». В его составе воспитанник запорожского футбола провёл 14 матчей и забил 3 мяча в нынешнем сезоне УПЛ. Также на счету хавбека 1 игра в Кубке Украины. Прежде Игнатенко выступал за запорожский «Металлург», молодёжку «Шахтёра», «Мариуполь» и венгерский «Ференцварош».
Накануне футболист в составе днепровской делегации прилетел на тренировочный сбор в Турцию. «Днепр-1» занимает третье место в УПЛ. «Бордо» идёт 17-м в Лиге 1, находясь в трёх очках от зоны прямого вылета.
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