Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бордо» арендовал полузащитника донецкого «Шахтёра»

«Бордо» арендовал полузащитника донецкого «Шахтёра»
Комментарии

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Даниил Игнатенко на правах аренды перешёл в «Бордо». Украинец будет выступать за французский клуб до конца нынешнего сезона, информирует официальный сайт «горняков».

Отметим, о наличии опции полноценного выкупа в контракте Игнатенко с «Бордо» не сообщается.

24-летний Игнатенко с октября прошлого года в статусе арендованного футболиста играл за «Днепр-1». В его составе воспитанник запорожского футбола провёл 14 матчей и забил 3 мяча в нынешнем сезоне УПЛ. Также на счету хавбека 1 игра в Кубке Украины. Прежде Игнатенко выступал за запорожский «Металлург», молодёжку «Шахтёра», «Мариуполь» и венгерский «Ференцварош».

Накануне футболист в составе днепровской делегации прилетел на тренировочный сбор в Турцию. «Днепр-1» занимает третье место в УПЛ. «Бордо» идёт 17-м в Лиге 1, находясь в трёх очках от зоны прямого вылета.

Новость по теме
«Шахтёр» может натурализовать бразильца Алана Патрика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022