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«Барселона» договорилась с форвардом «Арсенала» об аренде. Нужно, чтобы ушёл Дембеле

«Барселона» договорилась с форвардом «Арсенала» об аренде. Нужно, чтобы ушёл Дембеле
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», сообщает в «Твиттере» журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, сине-гранатовые договорились с габонцем об условиях аренды. Она будет рассчитана до конца нынешнего сезона. Обамеянг сможет присоединиться к каталонцам, если «Барсу» покинет нападающий Усман Дембеле.

Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что в январе нападающий может покинуть «Арсенал».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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