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«Зенит» представил Алберто под знаменитую фразу Розанова

«Зенит» представил Алберто под знаменитую фразу Розанова
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«Зенит» опубликовал в своём «твиттере» видеонарезку с голами новичка команды нападающего Юри Алберто, который перешёл в российский клуб из бразильского «Интернасьонала».

Права на видео принадлежат Confederação Brasileira de Futebol

Видеонарезка выполнена под фразу российского футбольного комментатора Юрия Розанова из одного футбольного симулятора: «Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьёт он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается».

На счету Алберто 30 голов и 6 передач в 100 матчах за «Интернасьонал». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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