«Ньюкасл» купит защитника «Брайтона» за € 15,6 млн

Защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Дэниел Бёрн близок к переходу в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Кит Дауни.
По информации источника, игрок должен сегодня, 30 января, пройти медицинское обследование для осуществления трансфера. Стоимость перехода составит £ 13 млн (€ 15,6 млн).
Бёрн выступает за «Брайтон» с 2019 года, куда перешёл из «Уигана» за € 3,55 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник сыграл в 13 матчах, в которых забил один гол.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл»:
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