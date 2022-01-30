Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Ривер Плейт»

Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины. В услугах 34-летнего игрока заинтересован «Ривер Плейт», сообщает Marca со ссылкой на Daily Mirror.



По информации источника, трансфер может состояться летом. Уругваец должен заменить Хулиана Альвареса, который продолжит карьеру в «Манчестер Сити».



Действующий контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2022 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 4 млн.



Напомним, Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги форвард принял участие в 10 матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. С 2008 года Кавани вызывается в национальную команду Уругвая.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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