«Спасибо за всё, Сердар». «Зенит» попрощался с Азмуном

Пресс-служба «Зенита» опубликовала прощальный пост в «Твиттере» в связи с уходом иранского нападающего Сердара Азмуна, который стал игроком немецкого «Байера».
«Спасибо за всё, Сердар», — гласит подпись фотографии, где также изображён прощальный комментарий Азмуна:
«Спасибо тебе, «Зенит», ты навсегда останешься в моём сердце. Все колхозные болельщики, я люблю вас. Лучшие фанаты», — написал Азмун.
Напомним, сегодня, 30 января, «Зенит» объявил о договорённости с «Байером» по досрочному переходу 27-летнего иранского нападающего. Несколько дней назад немецкий клуб объявлял, что Азмун подписал предварительный контракт, который вступит в силу летом 2022 года — после истечения соглашения с «Зенитом».
Сегодня «Зенит» также объявил о переходе нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.
- 30 января 2022
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