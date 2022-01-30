«Вильярреал» может арендовать полузащитника «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Джовани Ло Чельсо может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего игрока заинтересован «Вильярреал», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, «жёлтая субмарина» хочет арендовать аргентинского хавбека. Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе.



25-летний Ло Чельсо стал игроком «Тоттенхэма» в августе 2019 года, перейдя из «Бетиса». Сначала английский клуб арендовал игрока за € 16 млн, а через год выкупил его контракт за € 32 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник в 20 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две результативные передачи. Контракт Ло Чельсо истекает в 2025 году.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:

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