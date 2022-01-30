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«Манчестер Юнайтед» не будет подписывать Усмана Дембеле зимой

«Манчестер Юнайтед» не будет подписывать Усмана Дембеле зимой
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Английский «Манчестер Юнайтед» не будет делать трансферных предложений по нападающему «Барселоны» Усману Дембеле в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, манкунианцы не сделали по 24-летнему футболисту ни одного официального предложения.

Ранее Дембеле отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

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