Эриксен успешно прошёл медицинские тесты. Игрок подпишет контракт с «Брентфордом»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен перейдёт в «Брентфорд», сообщает в «Твиттере» журналист Лайалл Томас.
По информации источника, игрок успешно прошёл все медицинские тесты. В ближайшее время игрок подпишет контракт и присоединится к «Брентфорду».
Ранее стало известно, что соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления на год.
Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.
«Брентфорд» — «Вулверхэмптон». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:
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