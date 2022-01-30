Источник: Лэмпард подписал контракт с «Эвертоном»

Сегодня, 30 января, 43-летний британский специалист Фрэнк Лэмпард подписал контракт с «Эвертоном», сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист Пол Джойс.



По информации источника, соглашение Лэмпарда с «ирисками» рассчитано на 2,5 года. До этого исполняющим обязанности главного тренера английского клуба был Данкан Фергюсон.



Напомним, Лэмпард находится без работы с января 2021 года, когда он был уволен из «Челси». Свою тренерскую карьеру экс-футболист «Челси» начинал в Чемпионшипе с «Дерби Каунти». В его послужном списке – признание тренером месяца в английской Премьер-лиге (октябрь 2019 года).

«Эвертон» — «Астон Вилла». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:

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