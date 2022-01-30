Малиновский: сейчас не самое подходящее время для стажировки Петракова в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о своём прогрессе в оборонительных действиях.
«Признаюсь, [было тяжело], да. В особенности в первый год. У меня было много желания и движения, но порой я пытался объять необъятное. Эффективность была не самой высокой, и на этом часто акцентировал внимание Джан Пьеро Гасперини.
Тренер требовал меньше бегать вхолостую и больше думать, читать ситуацию, правильно перемещаться. Сделаешь вовремя два шага в сторону — и бежать придётся намного меньше. Когда понял все эти вещи, привык к требованиям, стало гораздо легче», — цитирует Малиновского «Команда №1».
Также Малиновский ответил на вопрос о том, помогал ли он организовать для тренера сборной Украины Александра Петракова стажировку в «Аталанте», которую пока пришлось отложить.
«Нет. Там УАФ занималась этим вопросом, но сейчас не самое подходящее время — в Италии очень жёсткие карантинные меры. Впрочем, думаю, что Александр Петраков в Бергамо ещё приедет», — сказал футболист.
- 30 января 2022
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