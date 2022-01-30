«Я очень рад приехать в Леверкузен». Азмун обратился к фанатам «Байера»
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Новичок «Байера» Сердар Азмун, перешедший в немецкую команду из «Зенита», поприветствовал леверкузенских болельщиков.
«Привет, фанаты «Байера». Я очень рад приехать в Леверкузен. Скоро увидимся», — сказал Азмун.
Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Байера».
Напомним, сегодня, 30 января, «Зенит» объявил о договорённости с «Байером» по досрочному переходу 27-летнего иранского нападающего. Несколько дней назад немецкий клуб объявлял, что Азмун подписал предварительный контракт, который вступит в силу летом 2022 года — после истечения соглашения с «Зенитом».
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Нападающий выступал за «Зенит» с января 2019 года.
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