«Я очень рад приехать в Леверкузен». Азмун обратился к фанатам «Байера»

Новичок «Байера» Сердар Азмун, перешедший в немецкую команду из «Зенита», поприветствовал леверкузенских болельщиков.



«Привет, фанаты «Байера». Я очень рад приехать в Леверкузен. Скоро увидимся», — сказал Азмун.

Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Байера».

Напомним, сегодня, 30 января, «Зенит» объявил о договорённости с «Байером» по досрочному переходу 27-летнего иранского нападающего. Несколько дней назад немецкий клуб объявлял, что Азмун подписал предварительный контракт, который вступит в силу летом 2022 года — после истечения соглашения с «Зенитом».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Нападающий выступал за «Зенит» с января 2019 года.